Paris-Nice 2024 : le Néerlandais Arvid de Kleijn remporte la deuxième étape, Laurence Pithie s'empare du maillot jaune

La voilà, la traditionnelle étape sans relief, passage obligatoire des courses par étapes particulièrement attendu par les sprinteurs. À l’issue d'un sprint royal, Arvid de Kleijn a remporté cette deuxième étape de Paris-Nice, qui reliait Thoiry à Montargis (179 km), lundi 4 mars. Le coureur de la Tudor Pro Cycling Team a devancé Laurence Pithie (Groupama-FDJ) et Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla). Vainqueur dimanche sur la première étape, Olav Kooij (Visma-Lease a bike) n'a pas pu prendre part au sprint, et perd son maillot de leader au profit du Néo-Zélandais de la Groupama-FDJ, déjà troisième dimanche. Premier Français, Hugo Hofstetter termine à la 12e place de ce deuxième sprint massif.

Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) et Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost), déjà échappés hier, ont animé la course lors des deux côtes répertoriées en début de parcours. Le Français a dépossédé l'Allemand de son maillot à pois de meilleur grimpeur, en passant en tête de la côte de Villeconin. Il s'est du même coup assuré de porter la tunique jusqu'à mercredi, lendemain du contre-la-montre par équipes. Le reste de l'étape, plate et sans terrain propice, n'offrait aucune opportunité aux attaquants, qui se sont contentés d'attendre nichés au cœur du peloton.

Les rouleurs attendus mercredi sur le contre-la-montre

Mardi, le contre-la-montre par équipes à Auxerre, long de 27 km, creusera les premiers écarts entre les prétendants à la victoire finale. Le nouveau format de l'exercice, testé l'année dernière et reconduit pour cette 82e édition de Paris-Nice, devrait favoriser les meilleurs rouleurs. Le temps de chaque coureur sera pris en compte pour son propre classement général, comme sur un contre-la-montre individuel, et le temps de chaque équipe sera comptabilisé sur son coureur le plus rapide, et non plus sur le quatrième.