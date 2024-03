Direct Paris-Nice 2024 : quelle sera la meilleure équipe sur le chrono ? Suivez la 3e étape

Après le duo Pogacar-Vingegaard en 2023, Paris-Nice propose un nouveau duel alléchant, jusqu'au dimanche 10 mars, entre Primoz Roglic et Remco Evenepoel. Des Mureaux jusqu'à Nice, le peloton a une semaine pour s'illustrer et marquer les esprits. "Nous avons un condensé du Tour de France en huit jours, encore plus en 2024 parce que le Tour se terminera à Nice en raison des Jeux olympiques", rappelle le directeur du Tour, Christian Prudhomme.

Nouveau leader de la Bora-Hansgrohe, Primoz Roglic, vainqueur de l'épreuve en 2022, se voit proposer son premier défi sous ses nouvelles couleurs. Son plus grand rival sera le Belge Remco Evenepoel, champion du monde en titre, dont ce sera les premiers tours de roue en France chez les professionnels, et qui a fait de cette course son "objectif n°1".

Après deux arrivées au sprint lors des deux étapes, la troisième est un contre-la-montre par équipes autour d'Auxerre. Les coureurs devront franchir la côte de Jussy, 2,3 kilomètres à près de 5% de pente moyenne, au sommet de laquelle se situe le seul point intermédiaire de l'épreuve. Contrairement à ce qui se fait habituellement, le temps de l'équipe sera comptabilisé sur le premier coureur qui franchira la ligne d'arrivée.

