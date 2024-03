Paris-Nice 2024 : Aleksandr Vlasov vainqueur d'étape, les Américains Brandon McNulty et Matteo Jorgenson placés pour la victoire finale

Un scénario hollywoodien. Deux Américains sont bien placés pour remporter le classement général de Paris-Nice, dont la dernière étape propose une succession d'ascensions, dont le col des Quatre Chemins (1re catégorie). Au sommet de la Madone d'Utelle, samedi 9 mars, Brandon McNulty (UAE Team Emirates) a conservé 4 secondes d'avance sur Matteo Jorgenson (Visma-Lease a bike), pour qui "tout peut se passer dans la journée la plus importante de la semaine". Le dernier Américain inscrit au palmarès de la course au soleil s'appelle Floyd Landis. C'était en 2006, une autre époque.

Les plus attendus au départ de cette édition, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) et Primoz Roglic (Bora-hansgrohe), 2e et 3e de l'étape à 8'', ont néanmoins déçu. Le premier a tenté une accélération timide dans les quatre derniers kilomètres, mais il n'a pas suivi lorsque Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe), opportuniste, s'est détaché en solitaire dans un final d'étape raccourci à cause de la neige dans la station d'Auron, où l'arrivée était initialement prévue. "J'avais les mains gêlées dans le final", a d'ailleurs confié Vlasov.

Les cinq premiers se tiennent en moins d'une minute

Paris-Nice, le Russe de 27 ans connaît. Il s'était classé deuxième du général en 2021, à 19'' du vainqueur, Maximilian Schachmann. Depuis, il s'est taillé une réputation d'outsider sur les plus grandes courses à étapes du calendrier : 4e du Giro (2021), 5e du Tour de France (2022) et 7e de la Vuelta (2023). Il a aussi remporté le Tour de Romandie il y a deux ans.

Etape 7 : Vlasov sort en contre après une première attaque d'Evenepoel Si c'est Remco Evenepoel qui a lancé les hostilités dans la Madone d'Utelle, Aleksandr Vlasov a profité d'un moment d'accalmie pour sortir à son tour du groupe des favoris. Un peu plus loin au classement général, les autres leaders lui laissent quelques secondes d'avance à 4 kilomètres de l'arrivée.

Avant les 109,5 km de la dernière étape autour de Nice, cinq coureurs se tiennent en moins d'une minute. Embusqués derrière le duo américain, le Danois Mattias Skjelmose (Lidl-Trek, +35''), Evenepoel (+36'') et l'Australien Luke Plapp (Jayco AlUla, +47'') ont une toute dernière chance de renverser la table. "Ce sera encore à fond, nous verrons comment seront mes jambes", a prudemment réagi McNulty, maillot jaune en sursis.