Direct Liège-Bastogne-Liège 2023 : Demi Vollering vise le triplé ardennais... Suivez la course

Après ses victoires sur l'Amstel Gold Race et la Flèche wallonne, Demi Vollering a l'occasion de signer un triplé dans les classiques ardennaises, lors de Liège-Bastogne-Liège, dimanche.

Six ans plus tard, Demi Vollering peut-elle réaliser le même exploit que son entraîneure et directrice sportive, Anna van der Breggen ? La Néerlandaise, qui a déjà levé les bras sur l'Amstel Gold Race et la Flèche wallonne, vise le triplé sur Liège-Bastogne-Liège, dimanche 23 avril (en direct dès 11h30 sur France 4 et sur france.tv). La coureuse de la formation SD Worx fait partie des trois anciennes vainqueures de la Doyenne des classiques au départ, avec Lizzie Deignan (Trek Segadredo) et Annemiek van Vleuten (Movistar).

Les coureuses s'élancent de Bastogne pour rejoindre Liège sur un parcours de 142 kilomètres, dont 130 en commun avec la course masculine. Elles se lanceront à l'attaque pour la première fois des côtes de Wanne, de Stockeu et de la Haute-Levée. Suivez la course en direct.