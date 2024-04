Riejanne Markus avait 15" d'avance sur le peloton au pied de la dernière ascension mais s'est finalement faite reprendre. C'est la Polonaise de Canyon/Sram Racing, Katarzyna Niewiadoma qui remporte la 27e édition de la Flèche Wallonne femmes devant Demi Vollering et Elisa Longo Borghini qui terminent respectivement à la deuxième et troisième place. La Française, Evita Muzic termine au pied du podium.

Dans une explication entre favorites, c'est la Polonaise Katarzyna Niewiadoma qui a le mieux géré l'ultime montée du mur de Huy, mercredi, pour remporter la Flèche Wallonne.

On attendait un duel entre Demi Vollering (SD Worx-Protime), tenante du titre, et Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek), mais la Flèche wallonne est finalement revenue à Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM), mercredi 17 avril. Plus forte que tout le monde dans l'ascension finale, elle décroche son premier succès sur route depuis 2019, devançant la Néerlandaise, deuxième, et l'Italienne, troisième. Comme sur la course masculine, la météo a décidé de compliquer le début d'épreuve, avec de fortes pluies en guise de mise en jambes.

Encore en tête avec 1'40'' d'avance à 18 kilomètres de l'arrivée, Sara Martin (Movistar) et Julie Van de Velde (AG Insurance-Soudal), échappées, ont cédé sous la pression du peloton alors qu'Elisa Longo Borghini et la Suissesse Elise Chabbey (Canyon-SRAM) ont tenté d'animer la fin d'étape. Une initiative qui a forcé Demi Vollering à rouler pour regrouper tout le monde.

Niewiadoma facile dans le mur de Huy

Les quelques attaques finales, notamment celle de Riejanne Markus (Visma-Lease a Bike), qui a été reprise en bas de la dernière difficulté malgré 15 secondes d'avance, n'ont pas réussi à bouleverser l'ordre établi, et c'est entre favorites que les cadors du peloton se sont expliquées.

C'est là que Katarzyna Niewiadoma a fait la différence, restant d'abord dans le sillage de ses deux concurrentes, avant de piquer et de faire exploser ses adversaires. Submergée par l'émotion une fois la victoire acquise, la Polonaise a pu savourer, après sa deuxième place en 2021. Sa démonstration du jour est une confirmation de son talent, après de nombreuses places d'honneur, mais elle le doit peut-être aussi aux efforts consentis par Demi Vollering dans l'emballage final. Les Françaises Evita Muzic et Juliette Labous s'offrent les quatrième et septième places.

Après la victoire de Marianne Vos sur l'Amstel Gold Race, et le succès de Katarzyna Niewiadoma mercredi, Demi Vollering a déjà perdu deux de ses trois couronnes ardennaises de 2023.