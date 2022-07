Vuelta 2022 : Julian Alaphilippe sera bien au départ du Tour d'Espagne

Le champion du monde arborera son maillot irisé sur le Tour d'Espagne. Le patron de la formation Quick-Step Alpha Vinyl, Patrick Lefevere, a annoncé lundi 11 juillet à L'Equipe que Julian Alaphilippe serait "bien au départ de la prochaine Vuelta", le 19 août à Utrecht (Pays-Bas). "Pour l'instant, il s'entraîne et il est très relax. Il se sent beaucoup mieux physiquement", a précisé le manager de la formation belge. "Alaf" doit ainsi prendre part à sa seconde Vuelta après celle de 2017, lors de laquelle il a remporté la huitième étape.

Le patron emblématique de la Quick-Step est aussi revenu sur la non-sélection du Français sur les routes du Tour : "On ne va pas se mentir, ça a été très dur pour nous et pour notre sponsor de ne pas le sélectionner (...) car il est double champion du monde, français et extrêmement populaire."

Le Tour de Wallonie également au programme

Pour autant, Patrick Lefevere n'a aucun regret. Il rapporte même une conversation entre Alaphilippe et son coéquipier Dries Devenyns : "Il y a peu, il [lui] a dit : 'Finalement, heureusement que je ne suis pas sur le Tour cette année sinon je claquais au bout de huit jours.' Notre choix de ne pas l'avoir sélectionné semble donc justifié."

Blessé après une chute lors de Liège-Bastogne-Liège, en avril, Julian Alaphilippe a fait son retour lors des championnats de France. Avant la Vuelta, il est attendu sur le Tour de Wallonie (du 23 au 27 juillet), avant de se rendre en terres espagnoles sur la Clasica San Sebastian (le 30 juillet), où il s'est imposé en 2018. Il doit boucler sa préparation sur le Tour de l'Ain (du 9 au 11 août).