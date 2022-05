Le Tour de France toujours dans le viseur. Julian Alaphilippe a confirmé son ambition d'être présent au départ de la Grande Boucle (1er-22 juillet), un mois après sa lourde chute sur Liège-Bastogne-Liège, le 24 avril. "Je suis optimiste et j'espère être présent sur le Tour de France, même s'il est trop tôt pour le dire", a-t-il confié au micro de Laurent Luyat sur France 2, mercredi 25 mai.

Le double champion du monde, victime d'un pneumothorax, avec également deux côtes et une omoplate cassées, a d'abord fait le point sur son état de santé. "Ça va mieux, ça a été quelques semaines assez compliquées mais je n'avais pas le choix, a-t-il expliqué. Il a fallu être patient. J'ai pu faire ma rééducation correctement, avec pas mal d'exercices à faire. Je suis sur le vélo, à mon rythme, mais je suis sur le vélo."

Un stage en altitude pour retrouver la forme

"Il n'y a pas eu besoin d'opération, a précisé le coureur de la formation Quick-Step. Le premier point important, ça a été la récupération du pneumothorax. Les médecins ont été surpris que ça se soigne assez vite. Les fractures, ça fait mal un peu plus longtemps, il y a besoin de temps pour que ça se consolide."

"Le Critérium [du Dauphiné] et le Tour de Suisse, ce sera à la télé, a-t-il précisé au moment d'aborder son programme à venir. Je me concentre sur le retour à l'entraînement et le fait de retrouver une condition physique. Je suis en stage d'altitude pour au moins trois semaines, je n'ai pas de courses au programme. [Pour le Tour de France], je suis motivé, c'est dans un coin de ma tête. Il faut prendre son temps."

Alaphilippe tient à être présent lors de l'événement le plus prestigieux de la saison. "Je ne serai peut-être pas à 100% au départ du Tour, avec la condition que j'aurais eu avec une préparation parfaite, mais ce sera déjà une grande chose d'y être, a-t-il souligné. C'est toujours magique de participer au Tour avec le maillot de champion du monde. C'est ma motivation tous les jours à l'entraînement, même si je ne veux pas brûler les étapes."