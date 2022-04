Cyclisme : Julian Alaphilippe, touché aux côtes et à l'omoplate, reste en observation à l'hôpital

Ses proches s'attendaient à ce qu'il sorte de l'hôpital lundi, mais Julian Alaphilippe va devoir attendre un peu plus longtemps. Son équipe, Quick-Step Alpha Vinyl, a expliqué, dans un communiqué publié mardi 26 avril, que le champion du monde prolongerait son séjour à l'hôpital de Herentals, deux jours après y avoir été admis à la suite de sa lourde chute sur Liège-Bastogne-Liège.

