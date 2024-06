Cyclisme : Paul Lapeira sacré champion de France pour la première fois sur la course en ligne

Le coureur de Decathlon AG2R La Mondiale s'est imposé, dimanche, sur la course en ligne des championnats de France, entre Avranches et Saint-Martin-de-Landelles.

C'était le tour des hommes dimanche 23 juin. Et comme chez les femmes la veille, la victoire s'est jouée au sprint. Dans un final à trois, c'est finalement Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale) qui s'est imposé, chez lui, sur l'épreuve de la course en ligne des championnats de France entre Avranches et Saint-Martin-de-Landelles (240,6 kilomètres). Il devient champion de France pour la première fois, à 24 ans, en devançant Julien Bernard (Lidl-Trek) – déjà en bronze l'année dernière – et Thomas Gachignard (TotalEnergies).

#Avranches2024 | 🚴‍♂️ PAUL LAPEIRA SACRÉ CHAMPION DE FRANCE !!🇫🇷



Il s'impose devant Julien Bernard et Thomas Gachignard pic.twitter.com/19ZNKMndmD — francetvsport (@francetvsport) June 23, 2024

L'équipe de Vincent Lavenu boucle des championnats de France parfaits, puisque le sacre de Paul Lapeira survient deux jours après le titre de Bruno Armirail lors du contre-la-montre, à l'image d'une première moitié de saison réussie où elle compte désormais 26 victoires.

En route pour le Tour de France ?

Paul Lapeira a posé la première pierre de son succès en sortant du peloton à trois tours du terme pour rentrer sur le groupe de tête en compagnie de Julien Bernard et de Thomas Gachignard. Plus rapide que ses compagnons d'échappée, il a parfaitement géré la fin de course pour l'emporter avec facilité au sprint. Derrière ce trio, Julian Alaphilippe et une poignée de poursuivants ont tenté d'attaquer à plusieurs reprises, mais les offensives ont toutes été annihilées par l'impressionnante armada de l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale.

"J'en ai rêvé, je suis à cinq kilomètres de la maison, c'est les routes sur lesquelles je m'entraîne depuis que je suis petit, la course a été parfaite, l'équipe a été parfaite, il n’y a pas eu un seul faux pas. C’était la journée de rêve, je n’ai pas les mots, a confié le Normand au micro d'Eurosport après la course. La saison est incroyable pour nous. Aujourd’hui, on est juste à notre place et on récolte ce qui a été travaillé depuis des mois. La dynamique est juste formidable. Il ne peut rien m'arriver de plus beau."

Sauf peut-être être aligné sur le Tour de France, qui s'élancera samedi 29 juin de Florence (Italie) : "Je n’en sais rien. Pour l’instant, il n’y a rien d’officiel, je pense qu’il y a de grandes chances pour que vous me voyez sur les routes du Tour."