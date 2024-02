Cyclisme : le syndicat des coureurs demande au manager de l'équipe Soudal-Quick Step de "cesser immédiatement son harcèlement systématique" envers Julian Alaphilippe

Selon Pascal Chanteur, président du syndicat des coureurs, le contrat entre Julian Alaphilippe et son manager Patrick Lefevere doit être respecté sans mettre une pression supplémentaire sur les épaules d'un champion qui en a déjà beaucoup.

"Je demande à monsieur Lefevere de cesser immédiatement sa manière de faire et son harcèlement systématique" auprès de Julian Alaphilippe, a déclaré jeudi 22 février sur franceinfo Pascal Chanteur, président du syndicat des coureurs (UNCP). Le double champion du monde français a été la cible des critiques de son manager Patrick Lefevere dans la presse belge. Le patron de l'équipe cycliste Soudal-Quick Step a brutalement attaqué son coureur Julian Alaphilippe, sur son mode de vie et sur l'influence de sa femme, évoquant des fêtes et une consommation d'alcool.

Ce n’est pas la première fois que Patrick Lefevere critique ouvertement son coureur : "Ce qui avait déjà choqué l'opinion et le cercle du cyclisme", précise Pascal Chanteur. En tant que représentant d’un syndicat, il rappelle que "Julian Alaphilippe a un contrat de travail" et que "personne n'a mis un pistolet sur la tempe à monsieur Lefevere pour ce contrat de travail, il y a trois ans", explique-t-il. Selon lui, ce contrat doit être respecté sans mettre une pression supplémentaire sur les épaules d'un champion qui en a déjà beaucoup, dit-il. Il s’inquiète de l’état psychologique du coureur français : "Ce week-end, il va faire deux courses en Belgique qui sont très dangereuses. Il faut énormément de lucidité et de concentration. Je ne suis pas sûr que Julian va être dans une position optimum pour pouvoir participer à ces deux épreuves", estime-t-il.

Patrick Lefevere a critiqué Julian Alaphilippe, dans le journal flamand Humo, estimant qu’il ne faisait plus assez d'efforts pour garder le haut niveau. Il a également mis en cause son épouse Marion Rousse, directrice du Tour de France des femmes, pointant son influence auprès de son mari : "Il a passé clairement une étape en s'en prenant au domaine familial, au cercle familial. Il a été très tendancieux (…) en parlant de festivités, en parlant d'alcool", affirme Pascal Chanteur.