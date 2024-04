Cyclisme : Julian Alaphilippe a participé aux classiques flandriennes avec une fracture du genou

Julian Alaphilippe ne voulait pas se "chercher d'excuses". Le cycliste français a indiqué au Parisien, puis à L'Equipe avoir couru plusieurs courses d'envergure ces dernières semaines avec une fracture de la tête du péroné. Le puncheur a été touché suite à une chute dans les Strade Bianche le 2 mars dernier, avant de participer à Milan San Remo, l'E3 Saxo Classic ou encore le Tour des Flandres le 31 mars, malgré sa blessure.

"Je sentais qu'un truc n'allait pas vraiment, a-t-il évoqué au Parisien. Avec l'équipe médicale, on a décidé de faire des examens. Et ils ont montré que j'avais une fracture de la tête du péroné. C'était comme une grosse gêne plus que quelque chose d'insupportable. Je ne voulais pas le dire, car je ne voulais pas qu'on pense que je me cherche des excuses. J'en ai marre d'enchaîner les galères et de me battre contre elles au lieu de simplement me consacrer à retrouver mon vrai niveau."

Alaphilippe a alors fait le choix de courir en serrant les dents, après discussion avec l'encadrement de sa formation. "Je pouvais rouler, je n'étais pas dans un fauteuil, a-t-il développé à L'Equipe. Je pouvais être compétitif mais je savais aussi que je n'étais pas à 100%. Ça s'est confirmé sur San Remo, où je serre les dents, je suis dans le top 10, c'est bien, pas extraordinaire non plus."

Alaphilippe "assume" son "erreur"

Plus en retrait sur les classiques flandriennes, Julian Alaphilippe admet avoir souffert physiquement lors de ces courses avec une blessure aussi gênante. "Le Tour des Flandres, j'ai toujours des images dans la tête qui me donnent la rage, poursuit-il dans L'Equipe. Mais mon erreur est là, mon envie de bien faire a pris le dessus et ce n'était pas raisonnable. […] Cette fracture me permettait de rouler et donc de rêver de faire ces courses. Je me suis obstiné. Je me suis dit que ça allait passer et c'est mon erreur. Je l'assume."

Neuvième de Milan-San Remo, le double champion du monde n'avait pas pu peser sur les courses belges : 49e sur l'E3 Saxo Classic, 26e sur A travers la Flandre, puis 70e du Ronde, après avoir tenté d'attaquer très tôt dans la course.

L'ancien porteur du maillot jaune du Tour de France va maintenant aborder la préparation du Tour d'Italie (4 au 26 mai), qu'il va disputer pour la première fois. Plutôt qu'un habituel stage en altitude, Julian Alaphilippe s'est astreint à du repos, et à du temps à la maison "pour recharger les batteries psychologiquement". "Ce qui me fait garder la foi, c'est que j'ai toujours la rage, je suis persuadé que quand le vent va tourner, physiquement, je peux encore me faire plaisir, j'ai encore de belles choses à faire", assure-t-il à L'Equipe.