Direct Giro 2024 : un parcours taillé pour Julian Alaphilippe ? Suivez la 12e étape

Les occasions ne seront plus si nombreuses. Pour les puncheurs, comme Julian Alaphilippe (Soudal-Quickstep), explosifs dans les ascensions courtes et raides mais pas assez aériens en haute montagne, les possibilités de lever les bras seront rares en fin de Giro, et le tracé de la 12e étape entre Martinsicuro et Fano (193 km) jeudi ressemble à un terrain de jeu idéal.

Le Français, passé tout proche d'une victoire lors de la 6e étape, ne cesse de tenter sa chance en échappée. L'enchaînement de huit courtes difficultés, pas toutes répertoriées, convient à merveille à ses qualités. Et le Monte Giove (1,2 km à 9,2 %) situé à 13 kilomètres de l'arrivée pourrait le propulser vers sa première victoire sur le Tour d'Italie.

Mais les sprinteurs les plus résistants pourraient contrecarrer les plans des attaquants. Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), deuxième mercredi derrière Jonathan Milan (Lidl-Trek) pourrait accrocher le groupe de tête pour disputer la victoire. Comme depuis le début de la deuxième semaine, le maillot rose Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) et les autres prétendants au classement général devraient connaître une journée relativement tranquille.