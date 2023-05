Direct Giro 2023 : Aurélien Paret-Peintre et Warren Barguil dans une échappée de sept coureurs... Suivez la 4e étape

Les coureurs s'élancent de Venosa, vers les montagnes de la région de Basilicate, mardi.

Le peloton s'attaque aux premières routes de montagne. Avec 175 kilomètres, trois ascensions et 3500 mètres de dénivelé, la quatrième étape du Giro 2023 promet du spectacle entre Venosa et Lago Laceno, mardi 9 mai. Les coureurs graviront d'abord deux cols de 2e catégorie, le Passo delle Crocelle (13,3 km à 4,3%) et le Valico Monte Carruozzo (17,7 km à 3,9%), avant de s'attaquer à 15 km de l'arrivée à l'ascension du Colle Molella (9,9 km à 6%), sans doute décisive pour désigner le futur vainqueur.

Après un contre-la-montre et deux étapes conclues au sprint, le profil de cette quatrième étape pourrait profiter à une échappée de grimpeurs. Certains favoris pourraient aussi être tentés de mettre la pression sur le leader au général, Remco Evenepoel, qui avait annoncé avant le départ son intention de lâcher le maillot rose rapidement s'il l'obtenait lors de la 1ère étape, afin de ne pas avoir à contrôler la course.