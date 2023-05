Direct Giro 2023 : la première ascension du jour prévue dès les premiers kilomètres... Suivez la 5e étape

Le peloton arpentera deux côtes de troisième catégorie entre Atripalda et Salerno, mercredi.

Au lendemain de la première étape de montagne entre Venosa et Lago Laceno, remportée par le Français Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën), devant le nouveau maillot rose Andreas Leknessund (DSM), le Giro 2023 se poursuit dans les plaines transalpines. Avec 171 kilomètres, trois ascensions et 2 400 mètres de dénivelé positif, la cinquième étape entre Atripalda et Salerno s'élancera en montagne, mardi 9 mai, avant de se conclure sur une ligne droite de plat.

La première difficulté du jour fera son apparition dès les premières minutes de la course avec le Passo Serra (3,9 kilomètres à 7,4%), première côte de troisième catégorie. Les coureurs grimperont ensuite progressivement jusqu'au Guardia Lombardi au kilomètre 71 (8,4 km à 3%), avant de s'attaquer à la seconde côte de troisième catégorie, celle d'Oliveto Citra (2,6km à 8%), à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée. Le parcours finira par s'aplanir après Battipaglia, appelant très probablement à une arrivée au sprint, à moins qu'un échappé en solitaire ait plié la course en amont.