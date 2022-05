DIRECT. Giro 2022 : le dernier acte en Hongrie promis aux sprinteurs... Suivez la troisième étape

Premier rendez-vous dimanche 8 mai pour les sprinteurs sur ce Giro. Entre Kaposvar et Balatonfüred et ses 201km, l'étape ne devrait qu'être animée par une échappée matinale avant de laisser place aux grosses cuisses du peloton. Les sprinteurs sont attendus en pleine forme sur un final qui devrait leur convenir. Malgré une petite bosse de quatrième catégorie placée à 14km de la ligne, rien ne devrait empêcher les Caleb Ewan et autres Arnaud Démare de lever les bras dans la ville hongroise.

Mathieu van der Poel, en très grande forme après son succès sur la première étape et sa deuxième place sur le contre-la-montre, revêt le maillot rose de leader et compte une belle avance. Avec une arrivée taillée pour ses qualités de sprinteur, il peut de nouveau espérer un bon résultat sur ce Tour d'Italie et assurer son leadership au général un peu plus longtemps. Suivez la troisième étape en direct :