Feuilleton : un tour en Belgique (5/5)

"La Belgique est une terre de vélos", lance le journaliste Valéry Lerouge, en duplex de Bruxelles (Belgique). Dans le pays on ne compte pas le nombre de clubs amateurs ni les milliers de kilomètres de voies dédiées au vélo. Le vélo est dans l'ADN des Belges. Frédéric, par exemple, est cadre consultant. Il part travailler à vélo. Il vit à Louvain et son bureau se trouve à Bruxelles. "36 bornes" à parcourir, explique le Belge au micro de France 2.

Les cyclistes belges sont choyés

En Flandre, influence hollandaise oblige, les cyclistes sont choyés avec cinq autoroutes à vélos qui y ont été aménagées, à l'écart des voitures, avec des ponts et tunnels qui leur sont réservés. Frédéric va mettre une heure et vingt minutes à rallier la capitale du royaume. Une douche en arrivant au bureau et la journée de travail pourra commencer. Le Tour de France partira de Bruxelles, Samedi 6 juillet. À 12h25 exactement, le coup d'envoi de la Grande Boucle édition 2019 sera donné.

