Cette 20e étape et avant-dernière étape du Giro a livré les derniers enseignements en montagne de cette 104e édition du Tour d'Italie. Avec trois cols au programme, dont le premier, le terrible Passo del San Bernardino (23,7 km à 6,2 %), on pouvait supposer une grand bagarre entre les favoris dès le début de l'étape. Mais les cadors ont mis du temps à lancer les hostilités, laissant s'échapper les fuyards, où l'on retrouvait notamment Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix), Simon Pellaud (Androni-Giocattoli), Giovanni Visconti (Bardiani) ou encore Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe).

Au sommet du premier col, Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën) a définitivement scellé son maillot de meilleur grimpeur de ce Tour d'Italie, s'il termine dimanche le contre-la-montre de la 21e étape. C'est ensuite dans la descente que les premiers favoris se sont découverts.

Caruso et Bardet s’échappent

(franceinfo: sport / Eurosport Player)

Dans la descente sinueuse et détrempée de l’interminable Passo san Bernardino (23,7km à 6,2%), Romain Bardet profite de l’inertie en tête de peloton pour s’échapper en compagnie de deux coéquipiers. Il sera rapidement rejoint par le duo Damiano Caruso - Pello Bilbao.

Après avoir fondu sur l’échappée du jour, le groupe de contre-attaque s’isole en tête de la course avec plus d’une trentaine de secondes d’avance dans la deuxième ascension du jour, le Passo dello Spluga, dont le sommet enneigé est situé à 2115 mètres d’altitude. Image amusante : à court d'eau, le Français obtient un bidon d'un assistant de la formation... AG2R-Citroën, son ancienne équipe entre 2012 et 2021.

Bardet craque, Caruso s'envole vers la victoire

(franceinfo: sport / Eurosport Player)

Alors que le duo Caruso - Bardet se marque à l'avant, le Français craque à deux kilomètres du sommet. Déjà à la rupture les kilomètres précédents, le natif de Brioude laisse partir le deuxième du général, porté par la foule. A l'arrivée, l'Italien termine avec 35 secondes d'avance sur le Français, pour remporter sa troisième victoire professionnelle.

Passé tout près d'une première victoire depuis février 2018, Bardet était très déçu au micro d'Eurosport à l'arrivée. “On avait rien à perdre. Je n’ai pas été si souvent actif sur le Giro, donc je me suis porté à l’avant. Je pensais vraiment pouvoir gagner aujourd’hui, je suis très déçu, mais Caruso était trop fort dans la montée finale. Les jambes m’ont lâché à trois kilomètres du sommet. Il manque pas grand chose, c’est un peu rageant.”

Yates décramponné par Bernal et Martinez

(franceinfo: sport / Eurosport Player)

Alors qu'on pouvait imaginer une ultime explication entre Egan Bernal, Simon Yates voire Joao Almeida avec 4300 mètres de dénivelé et deux cols au-dessus de 2000 mètres, les favoris se sont finalement marqués jusqu'aux derniers kilomètres de l'Alpe Motta (8,1 km à 7,8%). Victime d'un énorme tempo de Daniel Felipe Martinez pour son leader Egan Bernal (Ineos-Grenadiers), le 3e du général Simon Yates a dû céder, en terminant finalement à 27 secondes du Colombien.

A la veille du contre-la-montre final plat de 30,3 km à Milan, Egan Bernal compte 1'59 d'avance sur Caruso et 3'23 sur Yates, un matelas confortable pour envisager son deuxième Grand Tour après le Tour de France 2019.