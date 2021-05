DIRECT. Tour d'Italie : suivez la 20e étape

Après une 19e étape montagneuse, la température du Giro monte en flèche lors de cette 20e et avant-dernière étape du Tour d'Italie. Entre Verbania et Alpe Motta, les coureurs s'engagent dans un parcours alpestre colossal. Ils devront passer la frontière suisse et gravir une interminable montée de 24km pour atteindre le Passo di San Bernardino. Le peloton remontera aussi vite qu'il est descendu pour franchir ensuite le Passo Dello Spluga, situé à 2000 m d'altitude.