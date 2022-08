Cyclisme : Egan Bernal de retour en course, sept mois après son grave accident

Il est de retour. Egan Bernal prendra le départ du Tour du Danemark mardi 16 août, sept mois après son grave accident à l'entraînement. L'équipe médicale des Ineos Grenadiers a autorisé le Colombien à reprendre la compétition, a précisé le communiqué de la formation britannique, lundi 15 août.

