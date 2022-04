DIRECT. Tour des Alpes : Thibaut Pinot, Romain Bardet ou encore Mikel Landa à l'assaut du Trentin... Suivez la première étape

Cette année encore, le Tour des Alpes devrait être spectaculaire. Par ses tracés qui rejettent farouchement chaque zone de plat et par ses concurrents, habitués à jouer des coudes sur les grands tours. Plusieurs anciens vainqueurs de l'épreuve sont d'ailleurs en lice, lundi 18 avril, pour la première étape entre Cles et San Martino di Castrozza, en Italie : Pavel Sivakov (2019), Thibaut Pinot (2018), Mikel Landa (2016) ou encore Richie Porte (2015). Mais là ne s'arrête pas le casting avec également Pello Bilbao, deuxième l'an dernier ou encore Miguel Angel Lopez, le grimpeur de la formation Astana.

Un costaud vainqueur de cette 1re étape ?

Et sur cette première étape, il faudra déjà être en forme. Avec le Passo Brocon, classé en deuxième catégorie, et le Passo Gobbera, côte de troisième catégorie, les cinquante derniers kilomètres seront particulièrement exigeants et le faux-plat montant dans les derniers hectomètres de course devrait désigner un solide vainqueur pour cette première étape.