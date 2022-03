DIRECT. Tour de Catalogne : un tracé accidenté avant de rallier Perpignan... Suivez la deuxième étape

Après un premier parcours piégeux, la deuxième étape catalane propose à nouveau une course compliquée, mardi 22 mars. Au programme : 202,5 km et trois cols de montagne, entre l'Escala et Perpignan. Hier, c'est le sprinteur australien Michael Matthews qui s'est imposé sur la première étape. Mais l'ouverture du Tour de Catalogne a été marquée par le malaise de Sonny Colbrelli, qui s'est effondré peu après l'arrivée. Suivez la course en direct.