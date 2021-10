DIRECT. Tour de France 2022 : suivez la présentation du parcours de la 109e édition

#ESPACE On ne l'attendait pas forcément sur ce terrain-là. Le prince William a critiqué ce matin la course au tourisme spatial à laquelle se livrent plusieurs grandes fortunes. "Certains des plus grands cerveaux et esprits de ce monde doivent essayer avant tout de réparer cette planète, pas essayer de trouver le prochain lieu où aller vivre", a taclé le petit-fils de la reine Elizabeth II.