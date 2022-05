DIRECT. 4 jours de Dunkerque : les premières différences sont attendues sur un parcours vallonné... Suivez la troisième étape

Mont-Saint-Eloi pourrait bien être le théâtre des favoris à la victoire finale. Entre Péronne et le circuit final exigeant placé dans la cité du Pas-de-Calais, les coureurs devront avoir de très bonnes jambes pour pouvoir espérer l'emporter dans la bosse finale et ses 600 mètres à 4,3% de moyenne. Un petit juge de paix idéal pour les puncheurs et surtout pour une course de mouvement. A l'honneur sur les deux premières étapes, les sprinteurs devraient cette fois-ci jouer plus loin.

Avec son maillot rose de leader la tâche s'annonce donc ardue pour Jason Tesson (Saint-Michel-Auber 93), qui va tenter de conserver la tête du classement général. Des coureurs comme Philippe Gilbert (Lotto Soudal), à l'attaque hier, ou encore Benjamin Thomas (Cofidis) ou Oliver Naesen (AG2R Citroën Team) voudront une étape la plus rapide possible afin d'avoir un maximum de chances de l'emporter.