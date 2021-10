Cyclisme : Marion Rousse devient la directrice du Tour de France Femmes

Après le Tour de Provence, le Tour de France Femmes. L'ex-coureuse Marion Rousse a été choisie dimanche 10 octobre par ASO (Amaury Sport Organisation), l'organisateur de la course, pour prendre les commandes de l'édition féminine de la Grande Boucle, qui va renaître en 2022.

L'ancienne championne de France 2012, consultante pour France Télévisions, occupait déjà les fonctions de directrice adjointe du Tour de Provence et du Tour de Savoie Mont-Blanc, respectivement depuis 2019 et 2020.

Le premier Tour de France Femmes démarrera le 24 juillet 2022 avec huit étapes, dans la foulée de l'arrivée de l'édition masculine. Prévu au départ pour l'été 2021, l'événement avait été décalé d’une année supplémentaire à cause du report des Jeux olympiques à Tokyo.

@Roussemarion appointed director of the #TDFF avec @GoZwift.

She will announce the 8 stages of the 2022 edition next Thursday at the Palais des Congrès.



"I intend on giving my all to ensure that this race becomes a ritual of the public, and for a long time"



David Marvier pic.twitter.com/WaKCeGWpIt