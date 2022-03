Cyclisme : le Franco-Russe Pavel Sivakov va désormais rouler sous les couleurs françaises

C'est une nouvelle qu'il attendait depuis longtemps. Elle est désormais officielle. Né en Italie, mais de nationalité russe, Pavel Sivakov a officiellement obtenu de la part de l'UCI (Union cycliste internationale) la nationalité française, vendredi 4 mars, a annoncé son équipe, Ineos Grenadiers, dans un communiqué publié sur son site internet.

"C'est comme chez moi ici"

Dans les faits, Sivakov pourra désormais concourir sous les couleurs de la France lors des compétitions nationales, mondiales et olympiques. Il avait terminé 32e lors des derniers Jeux olympiques, à Tokyo, sur la course en ligne. Il pourrait constituer un renfort de poids pour l'équipe de Thomas Voeckler. "Je suis né en Italie et j'ai déménagé en France à l'âge d'un an, a expliqué Sivakov sur le site internet d'Ineos. La France est l'endroit où j'ai grandi et fait mes études et où je suis tombé amoureux du vélo, ce qui m'a conduit à la course. C'est comme chez moi."

The UCI have officially granted @PavelSivakov a change of nationality from Russian to French.https://t.co/kNxMvcS2fz pic.twitter.com/AD6xA45bAH — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) March 4, 2022

Si sa demande datait d'un "certain temps", elle a été intensifiée "compte tenu de ce qui se passe en Ukraine en ce moment." À propos de la guerre en Ukraine, le désormais ex-cycliste russe s'est dit "totalement contre cette guerre."

"Toutes mes pensées vont au peuple ukrainien, a-t-il poursuivi. Comme la plupart des gens dans le monde en ce moment, j'espère la paix et la fin rapide des souffrances qui sévissent en Ukraine."