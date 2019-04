Cyclisme : le Belge Philippe Gilbert remporte la 177e édition du Paris-Roubaix

L'épreuve mythique de la saison cycliste a eu lieu dimanche. Une course très éprouvante, de 257 kilomètres.

A 36 ans, le Belge Philippe Gilbert a remporté le Paris-Roubaix, dimanche 14 avril, battant l'Allemand Nils Politt au sprint. Un autre Belge, Yves Lampaert, complète le podium. Il s'agit de la 57e victoire belge sur l'épreuve. La nation écrase la concurrence : la France pointe à la 2e place, avec seulement 28 succès.

"Philippe Gilbert succède au palmarès à Peter Sagan, qui a bien fait partie de l'échappée finale avant de craquer pour terminer cinquième", relève francetv sport.

"J'ai du mal à y croire, a réagi Philippe Gilbert aussitôt après son arrivée. Je pense que j'ai fait une belle course aussi tactiquement et je suis heureux parce que j'ai toujours ce rêve en moi de gagner tous les monuments", a-t-il déclaré. Et de conclure : "Petit à petit, je m'en rapproche, et aujourd'hui j'en suis encore plus proche. C'est une grande fierté, aujourd'hui."