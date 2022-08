Cyclisme : Guillaume Martin remporte le Tour de l'Ain, sa première course à étapes depuis quatre ans

Ce n'était pas gagné, mais Guillaume Martin a résisté. Le grimpeur de la Cofidis a conservé son maillot jaune à l'issue de la troisième et dernière étape du Tour de l'Ain, s'offrant ainsi la victoire finale, jeudi 11 août. Le Normand a longtemps tremblé, sous la menace de l'échappé Antonio Pedrero (Movistar), vainqueur du jour à Lélex.

Quel combat et quelle course encore ! @GuilmMartin s'est battu et remporte le général du @tourdelain et c'est plus que mérité !!! pic.twitter.com/93BEfKkG6C — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) August 11, 2022

Déjà vainqueur d'étape la veille, Martin a conservé sa place au prix d'une accélération dans les derniers kilomètres. Un effort qui lui a permis de garder un matelas fin de 18 secondes d'avance sur l'Espagnol, lequel boucle l'épreuve à la cinquième place. Le podium du général est complété par Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo), deuxième, et un autre Français, Rudy Molard (Groupama-FDJ).

Il s'agit d'une libération pour le grimpeur normand, leader de sa formation mais jamais encore sacré sous les couleurs de Cofidis au général d'une course à étapes. Son dernier succès du genre remontait au Circuit de la Sarthe, en 2018, avec Wanty-Gobert. Après un Giro en dents de scie (14e) et un Tour de France écourté au bout de neuf étapes par le Covid-19, ce succès relance Martin.

Axel Zingle vainqueur d'étape sur l'Arctic Race of Norway

Sa victoire s'inscrit dans une journée particulièrement prolifique pour Cofidis. Le jeune Axel Zingle (23 ans) s'est adjugé la première étape de l'Artic Race of Norway, malgré une pluie intense.

Guillaume Martin est le quatrième tricolore à remporter une course à étapes en 2022, après Benjamin Thomas (Etoile de Bessèges et Boucles de la Mayenne), Romain Bardet (Tour des Alpes) et Pavel Sivakov (Tour de Burgos).