Cyclisme : Groupama-FDJ, une stratégie d'épuisement gagnante pour offrir le titre de champion de France à Valentin Madouas

Sacré champion de France devant son coéquipier Rudy Molard, Valentin Madouas a été porté par la stratégie d’épuisement et d’élimination de sa formation.

C'est une victoire autant individuelle que collective. Valentin Madouas (Groupama-FDJ) a remporté son premier titre de champion de France chez les professionnels à Cassel, dimanche 25 juin. Auteur d'un très beau numéro dans les 20 derniers kilomètres, le coureur de 26 ans a aussi bénéficié de la stratégie de son équipe, basée sur la démonstration physique et l'épuisement des concurrents.

Avec 18 coureurs présents sur la ligne de départ à Hazebrouck, la formation française s'avançait avec la force du nombre sur les routes du Nord. Avant même les premiers coups de pédale, la stratégie était claire, comme l'a expliqué le vainqueur quelques minutes après être descendu de son vélo : "Le plan, c'était de durcir la course le plus tôt possible." Un long travail de sape auquel les hommes en bleu se sont attelés dès le premier des 15 tours du circuit.

Valentin Madouas, lui, a profité d'une opportunité pour se glisser à l'avant. "Finalement, on est parti avec un groupe dès le départ, on se sentait bien", a-t-il rembobiné à l'arrivée. Aux commandes du groupe de tête et du peloton, la Groupama-FDJ a dicté le tempo pendant plusieurs dizaines de kilomètres, et épuisé ses concurrents les uns après les autres, procédant à une véritable course par élimination.

"Une course parfaite"

A 96 kilomètres de l'arrivée, plus de 50 coureurs avaient déjà jeté l'éponge, dont Axel Zingle, troisième en 2022. Ils n'ont été que 23 à franchir la ligne à Cassel, après presque six heures d'efforts. "Il n'y a aucune autre équipe en France qui est capable d'appliquer cette tactique même si elle est lisible. J'ai fait de longs efforts et je n'ai jamais pu récupérer", a soufflé Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën), cité parmi les favoris mais finalement 14e, au micro d'Eurosport.

En tête, notamment en compagnie de Thibaut Pinot, Bruno Armirail et Rudy Molard, qu'il retrouvera sur la boîte, le futur vainqueur a géré sa dépense d'énergie. "J'avais toujours un temps d'avance sur tout le monde, je gardais des forces, alors qu'après trois heures de course, tout le monde était déjà mort", a-t-il raconté. En jambes, il a pu suivre la bonne attaque au bon moment, et n'a pas craqué dans le final, pour aller chercher un titre au goût très collectif.

Dès sa première réaction, à l'arrivée, il a tenu à rendre hommage à son équipe et à ses coéquipiers. "On a fait une course extraordinaire, et je les remercie plus que tout au monde", s'est-il ému. Avec cette victoire, Groupama-FDJ a désormais mis la main sur huit des douze derniers titres sur la course en ligne des championnats de France. "On a fait une course parfaite, ça a vraiment été la tactique parfaite, un coup d'avance, en surnombre et on gagne le titre. C'est une grande journée pour Groupama-FDJ", a lui aussi apprécié le nouveau vice-champion de France, Rudy Molard.

Un surnombre qui s'est joué jusqu'au bout, puisqu'avec sept coureurs à avoir franchi la ligne (Valentin Madouas, Rudy Molard, Thibaut Pinot, David Gaudu, Enzo Paleni, Clément Day, Romain Grégoire), la formation française compte pour 30% des arrivées. Définitivement au-dessus du lot.