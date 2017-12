Cyclisme : le quadruple vainqueur du Tour de France Chris Froome épinglé pour un contrôle antidopage "anormal" lors de la dernière Vuelta

Le cycliste Christopher Froome a fait l'objet d'un contrôle antidopage "anormal" lors du dernier Tour d'Espagne, écrivent Le Monde et le Guardian (en anglais), mercredi 13 décembre. Ces informations ont été confirmées aux deux quotidiens par le président de l'Union cycliste internationale (UCI), David Lappartient. Quadruple vainqueur du Tour de France, le Britannique pourrait donc perdre sa couronne acquise sur la Vuelta.

Une forte concentration de salbutamol, principe actif de la Ventoline, a été détectée dans ses urines après un contrôle antidopage réalisé lors de l'épreuve, lors de la 18e étape, le 7 septembre. Certes, depuis 2010, il n'est plus nécessaire d'obtenir une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques pour utiliser ce produit, mais seulement à condition de l'inhaler à dose modérée. Le hic, c'est que la concentration de salbutamol retrouvée dans les urines du coureur était deux fois supérieure à la limite autorisée de 1000 nanogrammes par millilitre, selon les informations du Monde.

Christopher Froome a déjà dit qu'il prenait des traitements contre l'asthme depuis 2014. Il peut désormais tenter de prouver qu'il a inhalé ce produit dans des doses légales, mais que d'autres facteurs ont entraîné cette forte concentration. Mais même en l'absence de négligence ou de faute, le cycliste britannique devrait perdre son titre acquis en Espagne, précise toutefois Le Monde. En effet, le réglement de l'UCI prévoit qu'une "violation des règles antidopage en relation avec un contrôle en compétition conduit automatiquement à l’annulation des résultats obtenus lors de cette compétition".

J'utilise un inhalateur pour gérer mes symptômes (toujours dans les limites permises) et je suis certain que je serai testé tous les jours avec le maillot de leader. Mon asthme s'est aggravé à la Vuelta alors j'ai suivi le conseil du médecin de l'équipe pour augmenter mon dosage de Salbutamol. Comme toujours, j'ai pris le plus grand soin pour m'assurer de ne pas utiliser plus que la dose permise.