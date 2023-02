Critérium du Dauphiné : Madeleine, Mollard et Croix-de-Fer à la veille de l'arrivée à la Bastille de Grenoble... Découvrez le parcours de l'édition 2023

Le parcours de la 75e édition, qui se tiendra entre le 4 et le 11 juin, a été dévoilé jeudi à Lyon, et devrait ravir les grimpeurs.

Les cols de la Madeleine et de la Croix-de-Fer, à la veille de l'arrivée à la Bastille sur les hauteurs de Grenoble : l'édition 2023 du Critérium du Dauphiné, du 4 au 11 juin, réserve encore un parcours de choix. 1 207 kilomètres au programme et 26 ascensions, les grimpeurs seront à l'honneur, mais personne ne sera à la fête sur ce tracé 2023, dévoilé jeudi 16 février à Lyon.

Pour l'ultime répétition à trois semaines du Tour de France, le parcours de cette 75e édition reliera le département du Puy-de-Dôme (départ de Chambon-sur-Lac) à l'Isère et comprendra, à mi-chemin, un contre-la-montre de 31,1 kilomètres.

Dix départements traversés et 26 ascensions

Traditionnelle répétition générale avant le Tour de France, l'épreuve va traverser dix départements et comportera 26 ascensions répertoriées pour désigner le successeur du Slovène Primoz Roglic au palmarès. Le week-end final s'annonce particulièrement ardu avec d'abord une avant-dernière étape qui verra le peloton escalader plusieurs cols mythiques du Tour : la Madeleine (25 km à 6,2%) et le col du Mollard (18,5 km à 5,8%) avant une arrivée au sommet de la Croix-de-Fer (13,1 km à 6,2%), à 2 067 m d'altitude.

Le lendemain, six nouvelles ascensions sont au programme, dont le col hors catégorie du Granier (9,6 km à 8,6%). Le Dauphiné se terminera sur le mur terrible (1,8 km à 14,2%) menant à la Bastille, le fort militaire qui surplombe Grenoble, où Bernard Hinault s'était imposé à l'issue d'une étape de légende en 1977. Alors âgé de 22 ans, celui qui allait remporter le Tour de France à cinq reprises, avait gagné malgré une chute de plusieurs mètres dans un ravin, dans la descente du col de Porte, à six kilomètres de l'arrivée, stoppé in extremis par un arbuste.

Témoin de la rudesse de la pente finale, le "Blaireau" avait mis pied à terre dans les derniers mètres, avant de remonter sur sa selle, poussé par le public, pour franchir la ligne d'arrivée en vainqueur.

Vingt-deux équipes seront en lice au Critérium du Dauphiné 2023. En plus des 18 du WorldTour, on retrouvera TotalEnergies, Uno-X, Lotto et Israel-Premier Tech.

Les étapes de la 75e édition (1 207 km au total) :

4 juin (1re étape): Chambon-sur-Lac (Puy-de-Dôme) - Chambon-sur-Lac (Puy-de-Dôme), 157,7 km

5 juin (2e étape): Brassac-les-Mines (Puy-de-Dôme) - La Chaise-Dieu (Haute-Loire), 167,3 km

6 juin (3e étape): Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire) - Le Coteau (Loire), 191,3 km

7 juin (4e étape): Cours (Rhône) - Belmont-de-la-Loire (Loire), 31,1 km (c.l.m.)

8 juin (5e étape): Cormoranche-sur-Saône (Ain) - Salins-les-Bains (Jura), 191,1 km

9 juin (6e étape): Nantua (Ain) - Crest-Voland (Savoie), 168,2 km

11 juin (7e étape): Porte-de-Savoie (Savoie) - Col de la Croix-de-Fer (Savoie), 147,7 km

11 juin (8e étape): Le Pont-de-Claix (Isère) - La Bastille Grenoble (Isère), 152,8 km