Critérium du Dauphiné : Primoz Roglic remporte l'épreuve pour la première fois de sa carrière, à moins de trois semaines du Tour de France

Du jaune et noir - couleurs du maillot de l'équipe Jumbo-Visma - au jaune tout court, il n'y a qu'un pas. Et, cette fois, Primoz Roglic l'a franchi jusqu'au bout pour s'adjuger, dimanche 12 juin, son premier succès sur le Critérium du Dauphiné.

Oublié l'abandon en 2020 lors de la dernière étape, alors qu'il avait déjà la tunique de leader du classement général solidement accrochée sur les épaules... Le Slovène a profité de cet ultime jour de course pour envoyer un signal fort à la concurrence. Main dans la main avec Jonas Vingegaard, il a laissé la victoire au sommet du plateau de Solaison, juge de paix de cette 74e édition et de cette 8e étape, à son coéquipier et lieutenant de luxe. Ben O'Connor (AG2R Citrôën) complète le podium du général derrière les deux hommes forts de la Jumbo-Visma.

Après sa victoire sur Paris-Nice en mars, Roglic remporte donc sa deuxième course à étapes sur les routes françaises. Avant la plus belle, fin juillet, sur le Tour de France ?

Toute puissante Jumbo-Visma

Il a attendu les derniers kilomètres de la difficile ascension du plateau de Solaison (11,4 km avec une pente moyenne de 9%) pour placer sa banderille et lever les bras pour la première fois de la semaine. De nouveau porté par un collectif impressionnant, avec Wout van Aert sur le plat puis Steven Kruijswijk quand la route s'est élevée, Primoz Roglic et Jonas Vingegaard ont éteint leurs adversaires un par un.

À partir du col de la Colombière (première catégorie), la Jumbo-Visma a mis la machine en route pour reprendre les échappés du début d'après-midi (Pierre Rolland, Bruno Armirail, Kenny Elissonde entre autres) et n'a plus lâché la bride jusqu'à un peu plus de cinq kilomètres de la ligne d'arrivée. Après avoir fait exploser Ben O'Connor (AG2R Citröen), le Slovène et le Danois ont déroulé pour boucler la course en duo. Ne restait, dès lors, plus qu'à choisir un vainqueur. Et ce choix n’a finalement pas eu lieu : main dans la main, les deux hommes ont bouclé l’étape ensemble. Un autre symbole, s’il en manquait, de la toute-puissance d’une équipe qui promet de briller sur les routes de la Grande Boucle.

Au classement général, si le podium n'a pas bougé à l'issue de cette 8e étape (Roglic, Vingegaard à 40 secondes, O'Connor à 1'40''), les écarts ont parfois flambé derrière les trois hommes. Sixième avant ce dernier jour de course, David Gaudu (Groupama-FDJ) a pris un terrible éclat à neuf kilomètres du sommet final, pour terminer à près de 7'30'' des vainqueurs du jour. Il quitte le top 10 pour en finir à la 17e position, mais reste le meilleur Français.

Mention honorable, également, pour les Bahraïn-Victorious qui placent deux coureurs dans le top 5, à savoir Damiano Caruso et Jack Haig. Concernant les maillots distinctifs, Wout van Aert (Jumbo-Visma) décroche la tunique verte du classement par points, et Tobias Johannessen (Uno-X) finit meilleur jeune de ce Critérium (10e au général). Côté tricolore, Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM) est allé chercher le maillot à pois dimanche, après un dernier baroud en début d'étape au sommet des cols de Plainpalais (1re catégorie) et de Leschaux (3e catégorie).