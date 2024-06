Critérium du Dauphiné 2024 : Remco Evenepoel remporte le contre-la-montre de la 4e étape et s'empare du maillot jaune

Le champion du monde en titre assomme le chrono. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) s’est adjugé le contre-la-montre de la quatrième étape du Critérium du Dauphiné, mercredi 5 juin. Le Belge a été le plus rapide (41’49’’28) sur les 34,4 kilomètres du parcours du jour, qui reliaient Saint-Germain-Laval et Neulise.

De retour après sa chute sur le Tour du Pays-Basque, et attendu au tournant alors qu’il continue de se tester physiquement, Remco Evenepoel a frappé un grand coup sur les routes de la Loire. Passé au deuxième temps intermédiaire avec une seconde de retard sur un Joshua Tarling (Ineos-Grenadiers) longtemps en tête, le coureur b elge a sorti un dernier tronçon très rapide pour aller s’imposer avec 17 secondes d’avance sur la ligne d’arrivée à Neulise. Il devance le Britannique (+17'') et Primoz Roglic (+39’’), lui aussi auteur d’une bonne fin de course.

Avec cette victoire, Remco Evenepoel, fait coup double et récupère le maillot jaune de leader du classement général à Derek Gee (Israel-Premier Tech), vainqueur de la 3e étape mais seulement sixième du jour. De son côté, David Gaudu, pas spécialiste de l’épreuve, a connu une journée difficile et a terminé avec plus de quatre minutes de retard (+4’07) sur le vainqueur du jour. Le meilleur Français du jour, Bruno Armirail (Decathlon-AG2R), termine 8e (+1’27).