Cyclisme : Julian Alaphilippe, Romain Bardet Valentin Madouas et David Gaudu sélectionnés en équipe de France pour les Mondiaux sur route

Du très classique, mais du très solide. Pour les Mondiaux de cyclisme sur route (du 21 au 29 septembre à Zurich, en Suisse), la Fédération française de cyclisme et son sélectionneur Thomas Voeckler, ont choisi Julian Alaphilippe, Romain Bardet ou encore Valentin Madouas pour représenter la France, a annoncé la FFC vendredi 20 septembre.

Le double champion du monde (2020 et 2021), le premier maillot jaune du dernier Tour de France et le médaillé d'argent olympique de Paris seront les fers de lance de la sélection française. Julien Bernard, Romain Grégoire, Pavel Sivakov, Rudy Molard et David Gaudu complètent la sélection de huit coureurs pour la course en ligne, alors que Bruno Armirail et Thibaut Guernalec disputeront le contre-la-montre.

Un rôle "d'outsiders" qui leur convient bien

"On ne se présente pas avec le coureur le plus fort du monde. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles, insiste Thomas Voeckler, le sélectionneur. On ne se présente pas non plus avec le statut qu'on pouvait avoir au moment d'Imola ou de Louvain, en 2020 et 2021 lors des deux titres mondiaux d'Alaphilippe. On est plus des outsiders, surtout sur ce type de parcours. Sur l'ensemble de l'année, bon nombre de coureurs nous sont supérieurs."

Kevin Vauquelin et Christophe Laporte, médaillé de bronze olympique et pilier des Bleus, sont les principaux absents. Le premier connaît "un épisode de fatigue" selon son équipe Arkéa-B&B Hôtels après avoir gagné une étape du Tour de France et participé aux JO, alors que Laporte, vice-champion du monde en 2022, fait les frais du profil montagneux de la course en ligne (273 km et 4 470 mètres de dénivelé positif). Guillaume Martin et Warren Barguil n'ont, eux, pas été retenus "par choix". Quentin Pacher a lui été victime récemment d'une fracture à la clavicule lors d'une chute à l'entraînement.