Championnats européens 2022 : "J'ai eu les yeux plus gros que le ventre", confesse Kevin Mayer après son abandon

Il n'a pas été plus fort que la douleur. Alors qu'il visait le doublé, trois semaines après son sacre mondial, Kevin Mayer s'est retiré du décathlon des Championnats européens de Munich lundi 15 août dès la première épreuve. Touché à l'adducteur, le Français a coupé son effort sur le 100 mètres et expliqué avoir pris des précautions : "Je ne voulais absolument pas que ça pète, cette douleur je l'ai depuis au moins trois mois avant Eugene. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Jeudi dernier j'ai testé, j'avais encore super mal. J'ai passé quatre jours à faire des soins, mais ça n'a pas suffi".

Une saison tout de même réussie

Le Tricolore a pris conscience qu'il s'était lancé sans avoir suffisamment récupéré des efforts consentis à Eugene en juillet. Il préfère voir les choses de manière positive. Pour lui, le soulagement prend le pas sur la déception. "Je suis content d'être en vacances, ça fera du bien aux jambes mais surtout à la tête. J'aurai une belle marge et de la confiance pour préparer les Mondiaux et Paris 2024."