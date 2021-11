Éliminé dans l'incompréhension en huitièmes de finale des Jeux de Tokyo après une décision contestée de l'arbitre, Sofiane Oumiha tient sa revanche. Il devient le premier Français à remporter un second titre mondial de boxe amateur, grâce à sa victoire en finale face à l'Ouzbek Abdumalik Khalokov, vendredi 5 novembre à Belgrade. Il rapporte ainsi la troisième et dernière médaille des Bleus dans ces Mondiaux, après celles de bronze de Billal Bennama en -54 kg et celle de Samuel Kistohurry en -57kg.

Désigné vainqueur par unanimité des juges

Peu mis en difficulté par son adversaire, Sofiane Oumiha s'impose aux points (30-27 pour les cinq juges). Très mobile, maîtrisant à la perfection les esquives, et précis dans ses coups, il n'a laissé aucune chance à l'Ouzbek. Le boxeur toulousain va pouvoir entamer une carrière professionnelle, même s'il a toujours expliqué que disputer les Jeux de Paris 2024 restaient toujours dans un coin de sa tête.