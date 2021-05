Boxe : le choc entre Tyson Fury et Anthony Joshua aura lieu le 14 août prochain

La Grande-Bretagne et le monde de la boxe attendaient une date pour le premier combat entre les poids lourds Tyson Fury (32 ans) et Anthony Joshua (31 ans). Ils la connaissent désormais. Le champion du monde poids lourds WBC Tyson Fury a annoncé dimanche que le combat de réunification des titres contre son compatriote britannique Anthony Joshua, détenteur des ceintures WBA, IBF et WBO, se tiendrait le 14 août en Arabie saoudite.

"Énorme annonce, Fury contre Joshua est programmé le 14 août dans le Royaume d'Arabie saoudite. Le plus grand évènement sportif mondial, tous les yeux (seront) braqués sur nous", a tweeté le "roi des gitans" sur son compte officiel.

"Le plus grand événement sportif que la terre ait jamais eu"

L'annonce est accompagnée d'une vidéo où Fury se dit "impatient, je répète, impatient d'écraser Anthony Joshua sur la plus grande scène de tous les temps"."Ce sera le plus grand évènement sportif que la Terre ait jamais eu la chance d'accueillir. Ne le ratez pas !", a ajouté Fury, avec sa verve habituelle.

Mardi, le promoteur de Joshua, Eddie Hearn, avait déjà grandement éventé le suspense en indiquant que le combat aurait lieu le 7 ou le 14 août en Arabie saoudite. "Ce sont les mêmes personnes avec qui nous avions fait affaire pour le combat contre Andy Ruiz Jr, cet événement était très spectaculaire. Comme partenaires, ils ont aussi été fantastiques, donc nous sommes très confiants", avait-il ajouté.

Mi-mars, Hearn avait annoncé que les boxeurs et leurs équipes s'étaient mis d'accord pour une double confrontation entre "AJ" (24 victoires dont 22 par KO, 1 défaite) et le "roi des gitans" Fury, invaincu en 31 combats.

Eviter la concurrence des JO

Le 14 août a probablement été préféré pour éviter la concurrence des Jeux olympiques d'été de Tokyo, qui se terminent six jours plus tôt.

En décembre 2019, Joshua a récupéré ses ceintures WBA, IBF et WBO des lourds en battant aux points Andy Ruiz Jr lors d'un combat revanche, trois mois après les avoir perdues à New York. Le dernier combat de Fury remonte, lui, à plus d'un an, avec sa victoire en février 2020 contre Deontay Wilder, par arrêt de l'arbitre à la 7e reprise.