Boxe : Anthony Joshua met KO Francis Ngannou dès le deuxième round

Cette fois, il n'y a pas eu photo. Après avoir fait vaciller Tyson Fury, la star du MMA Francis Ngannou a été largement surclassé par le poids lourd Anthony Joshua qui n'a eu besoin que de deux rounds pour le mettre KO, dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 mars à Ryad (Arabie saoudite). Ancien champion des lourds de l'UFC, Ngannou, 37 ans, ne disputait que le deuxième combat de boxe anglaise de sa carrière, après une première défaite contre Tyson Fury à l'automne dernier.

Envoyé au tapis dès la première reprise d'un puissant direct du droit pris en pleine mâchoire, le Camerounais, novice des rings, n'a rien pu faire face à un Joshua brutal et chirurgical et a subi deux autres knockdowns au deuxième round. Le troisième était de trop et Ngannou est alors resté au sol, conduisant l'arbitre à stopper les hostilités.

Quatrième victoire consécutive pour Joshua

Figure du MMA, le Camerounais était passé tout près de l'exploit pour ses débuts en boxe anglaise le 29 octobre dernier en envoyant Tyson Fury, champion WBC des lourds et grandissime favori, au tapis au troisième round, et en bousculant le "Gipsy King" comme jamais. Même s'il s'était incliné sur une décision partagée -et controversée- des juges, il avait remporté toute l'estime du monde des sports de combat.

De son côté, avec cette quatrième victoire consécutive, Anthony Joshua (34 ans) se replace dans la hiérarchie de la catégorie des lourds et a déclaré son intention d'affronter pour son prochain combat le vainqueur du choc entre Tyson Fury et Oleksander Usyk qui s'affrontent en mai pour le titre unifié des lourds. Ngannou quant à lui a déjà prévu de retourner dans les cages du MMA avec un combat prévu en 2024 contre le champion de la PFL, Renan Ferreira.