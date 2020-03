Biathlon : Martin Fourcade termine sa carrière avec une victoire dans l'épreuve de poursuite de Kontiolahti (Finlande), mais finit deuxième de la Coupe du monde

Le Français a remporté une épreuve dix ans jour pour jour après sa première victoire sur le circuit, au lendemain de sa décision de mettre un terme à sa carrière. C'est l'épilogue d'une carrière incroyable et jalonnée de succès.

Des adieux en or, dix ans jour pour jour après sa première victoire sur le circuit. Le Français Martin Fourcade a remporté la poursuite de Kontiolahti (Finlande), samedi 14 mars, mais il devra toutefois se contenter de la deuxième place au classement général de la Coupe du monde, derrière le Norvégien Johannes Boe.

Martin Fourcade quitte la scène sur un 83e succès devant deux autres Français, Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin. C'est pour lui le point final d'une immense carrière émaillée de cinq titres olympiques et sept titres au classement final de la Coupe du monde. Le Français avait annoncé la veille sa décision de raccrocher les skis et la carabine à la fin de la saison.