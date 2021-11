Qualifications pour la Coupe du monde 2023 : les Bleus s'imposent facilement en Hongrie et prennent la tête de leur groupe de qualification

Les Bleus poursuivent leur début de qualification idéal.Trois jours après avoir difficilement vaincu le Monténégro, et toujours privés de leurs joueurs de NBA et leurs cadres évoluant en Euroligue, l'équipe de France de basket s'est imposée contre la Hongrie (54-78) lundi 29 novembre. Avec ce deuxième succès en deux matchs, les hommes de Vincent Collet prennent la tête de leur groupe E de qualification à la Coupe du monde 2023.

Louis Labeyrie magistral

L'équipe de France, qui n'a jamais été mise en danger par les Magyars, a été portée par un grand Louis Labeyrie, avec 19 points et 6 rebonds au compteur. Mouhammadou Jaiteh s'est aussi illustré avec 15 points et 3 rebonds. Le prochain rendez-vous des Bleus est prévu en février 2022 avec les matchs aller et retour contre le Portugal.