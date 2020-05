VIDEO. On vous raconte l\'histoire de Michael Jordan, l\'un des plus grands basketteurs de l\'histoire

Alors qu'il a 15 ans, Michael Jordan n'est pas choisi pour intégrer l'équipe première de basket de son lycée car il est jugé trop petit. Mais grâce à son travail acharné et parce qu'il grandit de 10 centimètres en un été, il intègre finalement l'équipe et se fait remarquer. À 18 ans, du haut de son 1m98, il obtient une bourse pour intégrer l'université de Caroline du Nord. L'année suivante, il marque le panier qui permet à son équipe de remporter le championnat universitaire. En 1984, il est drafté par la NBA et intègre l'équipe des Chicago Bulls.

Le début d'une carrière hors norme

À 25 ans, il remporte pour la première fois le titre de Meilleur Joueur de la NBA. Le 7 mai 1989, il marque "The Shot", point gagnant sur le buzzer qui siffle la fin du match face aux Cleveland Cavaliers au premier tour des playoffs de la Conférence Est. Ce panier est considéré comme un tournant dans la carrière de Michael Jordan et de l'histoire de la NBA. En 1991, il remporte son premier titre de champion de NBA avec les Chicago Bulls.

Investi pour les plus démunis

En 1999, il lance un plan à 5 millions de dollars sur 5 ans pour aider les professeurs qui enseignent dans des quartiers défavorisés. À 38 ans, il fait son retour avec les Wizards de Washington, l'équipe dont il est copropriétaire. Pour cette saison, il annonce faire don de son salaire aux victimes de l'attentat du Pentagone survenu le 11 septembre 2001. À 53 ans, il reçoit la médaille de la Liberté, plus haute distinction américaine, des mains de Barack Obama.

Il y a une raison quand on appelle quelqu'un "le Michael Jordan de…", le Michael Jordan de la neurochirurgie, le Michael Jordan du canoë… On sait de quoi on parle. Barak Obama 2016

En 2017, il annonce faire don de 7 millions de dollars pour la construction de deux hôpitaux à Charlotte dont le but est d'accueillir les patients qui n'ont pas d'assurance santé. Le premier hôpital ouvre en octobre 2019. Aussi, à 55 ans, Michael Jordan fait don de 2 millions de dollars aux habitants de sa ville de Wilmington qui ont été frappés par un ouragan.