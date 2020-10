VIDEO. On vous raconte l\'histoire de LeBron James

Il est sans doute l'un des tout meilleurs joueurs de basket de tous les temps... Il a fait gagner un championnat à l'équipe de sa ville natale, aux Cavaliers de Cleveland. Il se bat pour le droit de vote de la communauté afro-américaine. C'est LeBron James. Il naît en 1984 à Akron dans l'Ohio, d'une mère célibataire adolescente. En CM1, il manque plus de 16 semaines d'école, déménageant souvent avec sa mère et se débrouillant grâce à des bons alimentaires. Il commence à jouer au basket à l'âge de 9 ans, alors qu'il vit avec son coach de football américain junior, qui l'inscrit dans une équipe de basket pour enfants.

À 17 ans, il devient le plus jeune et le premier lycéen à apparaître sur la couverture de Sports Illustrated. À 19 ans, il est choisi comme premier grand favori à la Draft 2003 de la NBA par les Cleveland Cavaliers, l'équipe de sa ville natale. En 2010, sa décision de quitter les Cavaliers et de rejoindre le Miami Heat suscite l'indignation des supporters. À 28 ans, il épouse sa petite amie de lycée Savannah Brinson. En 2014, la même année où il retourne aux Cleveland Cavaliers, il porte un T-shirt "I Can't Breathe" en référence aux derniers mots d'Eric Garner, mort étranglé par un policier.

En 2016, il fait ses débuts politiques et présente Hillary Clinton lors d'un rassemblement à Cleveland. À 33 ans, il ouvre une école primaire publique, la désormais célèbre école "I Promise School" pour les enfants en danger. En 2018, il rejoint les Lakers de Los Angeles. En 2020, il cofonde avec d'autres athlètes noirs l'association "More Than A Vote", qui a pour but de lutter contre le racisme systémique et de protéger les droits des électeurs noirs. Le groupe annonce un programme de plusieurs millions de dollars pour recruter des agents électoraux dans les districts à majorité noire pour les élections de novembre 2020. Lors de la reprise de la saison de la NBA en juillet 2020, James s'agenouille pour protester contre la brutalité policière et exprime son soutien à Colin Kaepernick. Le 26 août 2020, les Milwaukee Bucks et d'autres équipes de la NBA comme les L.A. Lakers se mettent en grève pour protester contre la fusillade de Jacob Blake par la police.