Tout part d'une jolie histoire de famille. "J'ai commencé à réparer des chaussures, parce que mon fils, qui est autiste, marche sur la pointe des pieds et abîme le bout de ses chaussures", raconte Miguel alias The Showlorios. Très vite, donner une seconde vie aux vieilles baskets est devenue son activité principale. Il a alors acheté des chaussures de seconde main à huit dollars dans des fripperies et s'est donné pour mission de les réparer. Jusqu'au jour où... une paire de Jordan totalement restaurée attire l'œil d'un ami lui conseillant de les revendre. "Alors je les ai vendues à 150 dollars", sourit-il. Mais redorer le blason de baskets usagées n'est pas le seul atout de Miguel : il est également doté d'un humour hors-paire.

Et si on en faisait des vidéos ?

Les confinements successifs et les boutiques fermées n'aidant pas, Miguel a dû réduire son activité. C'est finalement sa fille, qui, sensible à l'humour de son père lui a conseillé de se lancer sur TikTok pour faire des sketchs tout en montrant comment il répare ses chaussures. En à peu près trois mois, il a réussi à rassembler un million de followers et ses vidéos font des millions de vues. Aujourd'hui, Miguel est rémunéré grâce à un sponsor. "Je suis très heureux de faire ce que je fais", se réjouit-il.