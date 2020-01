VIDEO. Aux Etats-Unis, le monde du basket rend hommage à Kobe Bryant

Michael Jordan sans voix, LeBron James en larmes. Kobe Bryant est mort dans un accident d'hélicoptère, dimanche 26 janvier, avec sa fille Gianna et sept autres passagers. Le monde du basket, notamment, rend hommage à l'une de ses plus grandes stars.

"La famille NBA est dévastée", a réagi la Ligue nord-américaine de basket, par la voix de son patron Adam Silver, au diapason des plus grandes vedettes du sport-roi aux Etats-Unis. "Je suis choqué d'apprendre la mort tragique de Kobe et Gianna. Les mots ne suffisent pas à décrire ma douleur", a tweeté Michael Jordan, autre star planétaire de la NBA qui considérait le défunt "comme un petit frère". Toute la famille Lakers, jusqu'à ceux qui trônaient avant lui au panthéon or et pourpre de la franchise, a réagi. "C'était le plus grand Laker de tous les temps", a estimé la légende Magic Johnson.

De nombreux rassemblements de fans

Après concertation entre joueurs, franchises et la NBA, toutes les rencontres de dimanche ont été maintenues. A Atlanta et San Antonio, les joueurs n'ont volontairement pas joué pendant les 24 premières secondes, en hommage au numéro de son dernier maillot. A Denver, une minute de silence a été respectée, mais ce sont d'innombrables "Kobe, Kobe", scandés par le public, qui se sont fait entendre.

Les fans se sont rassemblés dans des lieux mythiques du basketball américain : au Madison Square Garden de New York et au Staples Center, à Los Angeles. Les monuments, sur lesquels ont été projetées des photos de Kobe Bryant, se sont tous parés d'orange et de violet, couleurs des Los Angeles Lakers. Fleurs, bougies et photos ont également été déposées devant la Mamba Academy, école de basket créée par "Black Mamba" et ouverte en septembre dernier.