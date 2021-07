Basket : Kostas Antetokounmpo, frère de Giannis, signe pour deux ans à l'Asvel

L'intérieur grec Kostas Antetokounmpo, en provenance des Los Angeles Lakers, a signé un contrat de deux ans en faveur de l'Asvel Lyon-Villeurbanne, a annoncé vendredi 16 juillet le club champion de France, membre permanent de l'Euroligue.

Effectif 2021-2022 De la puissance avec Kostas ANTETOKOÙNMPO !



L’intérieur grec quitte la NBA et découvrira l’Europe avec LDLC ASVEL pour les deux prochaines saisons !

https://t.co/s9zXuEGXu2#LDLCASVEL — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) July 16, 2021

Frère de la superstar Giannis Antetokounmpo, ainsi que de Thanasis Antetokounmpo, qui évoluent tous les deux aux Milwaukee Bucks, le joueur de 2,08 m est âgé de 23 ans.

22 matchs joués en trois saisons en NBA

Drafté en 2018 en 60e position par les Sixers de Philadelphie, il avait directement fait l'objet d'un échange avec la franchise des Dallas Mavericks, avant de rejoindre en 2019 les Lakers de Los Angeles où il n'a disputé que quinze matches la saison dernière. En trois ans dans la Ligue américaine, il a cumulé 1 point et 1 rebond de moyenne par match. Il a tout de même réussi à décrocher un titre NBA, en octobre dernier, ce que son frère Giannis, double MVP (meilleur joueur de la saison) de la Ligue, est en train d'essayer d'accomplir actuellement face aux Phoenix Suns.

"C'est évidemment un nom qui parle à tout le monde. Kostas a du talent plein les mains. Il est très athlétique, peut évoluer sur les postes 4 et 5. Il vient de boucler une année en G-League (ligue de développement NBA) et a encore beaucoup à apprendre. Mais lors des discussions que nous avons eues ensemble, nous avons vite pu sentir sa détermination et sa motivation", a assuré l'entraîneur de l'Asvel, TJ Parker.