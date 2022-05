Playoffs NBA : Milwaukee et Golden State reprennent l'avantage contre Boston et Memphis... le récap de la nuit de samedi

Intenable, avec 42 points, Giannis Antetokounmpo a guidé les Bucks à une victoire à l'arraché (103-101) contre les Celtics, pour mener 2-1 dans leur demi-finale de conférence, tout comme les Warriors, plus faciles vainqueurs des Grizzlies (142-112), dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 mai, en play-offs NBA.



Grâce au "Greek Freak" Giannis Antetokounmpo, Milwaukee passe devant Boston

Un match 3 palpitant de bout en bout au Fiserv Forum de Milwaukee. Et à l'arrivée, un succès étriqué des Bucks face aux Celtics. Une partie durant laquelle le "Greek" (Grec) s'est mis en mode "Freak" (monstre), bien déterminé à calmer l'euphorie retrouvée de Boston, qui avait su limiter son impact lors de la précédente joute.

C'est au 3e quart-temps que les choses se sont décantées pour le champion en titre, à partir du moment où le MVP 2019 et 2020, déjà le plus actif en première période (20 points), s'est démultiplié.

Pourtant les jeux étaient loin d'être faits. Grâce à Jaylen Brown (27 points, 12 rebonds), Boston a su refaire surface dans le dernier quart-temps, prenant même l'avantage (100-99) à moins de deux minutes de la fin. Alors Giannis a remis un coup de collier, en marquant de près d'abord, puis en contrant Brown, avant que Holiday, excellent (25 pts), ne place un flotteur bienvenu pour les Bucks, leur permettant d'empêcher un come-back de leurs adversaires qui, eux, n'ont pas pu compter sur la précision de Jayson Tatum (10 points à 4/19).

Giannis recorded his 6th career 40-point playoff game, twice as many as Kareem Abdul-Jabbar (who had 3.)



42 PTS | 12 REB | 8 AST | 2 BLK | 2 STL pic.twitter.com/rMJKrMTNjA — Milwaukee Bucks (@Bucks) May 7, 2022

Succès facile pour Stephen Curry et Golden State contre Memphis

La confrontation entre Golden State et Memphis lors de ce match 3 a, elle, été bien moins serrée que ne le furent les deux premières, qui s'étaient décidées dans les dernières secondes.

Il faut dire que lorsque les "splash brothers" sont à ce niveau d'adresse, il est difficile de rivaliser. Stephen Curry (30 pts), Jordan Poole (27 pts) et Klay Thompson (21 pts) ont shooté à plus de 50% de réussite, un taux encore supérieur pour ce qui est de l'équipe entière (63,1%). La différence s'est faite au 3e quart-temps (37-23), le moment généralement choisi par les Warriors pour accélérer. Et leur avance n'a ensuite cessé de s'agrandir.

En face, Morant n'a pourtant pas démérité (34 pts à 12/21, 7 passes), parvenant à placer ses accélérations tranchantes dans la raquette, à claquer des dunks spectaculaires et même à marquer du milieu du terrain au buzzer de la mi-temps. Mais il était le seul des Grizzlies à avoir des griffes acérées.