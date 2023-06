NBA : trois choses à savoir sur les Denver Nuggets, tous frais champions

Menés par Nikola Jokic, élu MVP des finales, les Denvers Nuggets sont devenus champions NBA pour la première fois de leur histoire, dans la nuit de lundi à mardi, après avoir battu le Miami Heat (4 victoires à 1).

Sacrés champions NBA, dans la nuit du 12 au 13 juin, les Nuggets de Denver sont désormais sur le toit de la ligue américaine pour la toute première fois de leur histoire. Portée par Nikola Jokic mais aussi par Jamal Murray et le collectif superbement huilé de Michael Malone, la franchise du Colorado repart avec le trophée Larry O'Brien et s'adjuge un titre auquel peu de monde ne croyait il y a un an encore.

Une première historique

Lors de ces playoffs 2023, Denver a vaincu le signe indien. Au-delà des blessures, qui ont épargné l'effectif lors des phases finales, contrairement à l'année dernière notamment, les Nuggets ont brisé une certaine forme de malédiction en décrochant leur premier titre. S'il n’y a rien d'infamant à ne jamais avoir décroché de titre de champion NBA, Denver faisait jusqu'ici surtout partie d'un petit groupe peu reluisant, celui des équipes qui n'avaient jamais réussi à atteindre les finales.

Exit les Nuggets, seules cinq équipes n'ont jamais atteint les finales : les Minnesota Timberwolves, les Los Angeles Clippers, les Charlotte Hornets, les New Orleans Pelicans et les Memphis Grizzlies. Avec cette victoire de Denver, il n'y a aussi plus que 11 équipes qui n'ont jamais gagné le trophée Larry O'Brien, soit un peu plus d'un tiers des équipes engagées dans la ligue.

Nikola Jokic, une pépite bien entourée

Sélectionné en 41e position de la draft 2014, Nikola Jokic n'était pas franchement destiné à tenir un tel rôle en NBA. Trois fois MVP de la saison régulière en 2021, 2022 et 2023, il continue d'écrire l'histoire de la Ligue. Mais s'il vampirise logiquement l'attention, le Serbe n'est pas la seule tête de gondole du projet de la franchise du Colorado. En effet, certains joueurs ont particulièrement brillé à ses côtés cette saison.

Draftés très haut, Jamal Murray et Michael Porter Jr. sont arrivés à maturité et confirment les espoirs placés en eux lors de leur sélection. Jamal Murray semble même en capacité de devenir bien plus qu'un lieutenant du Serbe. Deuxième maître à jouer de l'équipe, il a su élever son niveau de jeu de manière considérable lors des playoffs, là où toute la saison se joue. Lourdement blessés dans le passé et titulaires de très gros contrats, les deux compagnons de route de Nikola Jokic ont justifié les moyens mis en place pour construire, avec eux, une équipe assez solide autour du "Joker".

Ils n'ont jamais été menés dans une série cette année

Que ce soit face à Minnesota au premier tour, à Phoenix au deuxième tour, à Los Angeles (Lakers) en finales de conférence et enfin face à Miami lors des "Finals", jamais les Nuggets n'ont été menés dans une série lors de ces playoffs. Un certain exploit, puisqu'à l'exception des Golden State Warriors en 2017, des Boston Celtics en 2008 et des Los Angeles Lakers en 2000, aucune équipe n'avait réussi à être sacrée championne en n'ayant jamais eu à rattraper un déficit sur une série au 21e siècle.

Pour cela, les Nuggets ont pu s'appuyer sur l'avantage du terrain acquis grâce à leur bilan lors de la saison régulière et sur une efficacité impressionnante à domicile, avec un seul match perdu sur 11 joués en phases finales jusqu'ici dans le Colorado. L'altitude de Denver (1609 mètres) a peut-être favorisé les locaux, face à des adversaires habitués à jouer plus près du niveau de la mer. La réalité du parquet a désormais rejoint la géographie : les Nuggets sont bien au dessus des autres équipes.