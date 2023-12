NBA : performance rare, duel de débutants remporté… Nouvelle nuit record pour Victor Wembanyama

Après les records de précocité, Victor Wembanyama affole ceux d'efficacité. La jeune star du basket français a signé une prestation de haut vol jeudi 28 décembre. L'intérieur a mis au supplice les Portland Trail Blazers et a largement contribué à la victoire de son équipe des San Antonio Spurs dans l'Oregon (118-105). Les Spurs mettent fin à cinq défaites de rang et retrouvent (un peu) le sourire. Wembanyama, lui, continue d'impressionner individuellement.

Il n'a eu besoin que de 24 minutes, tout juste la moitié de la durée du match, pour peser de tout son talent sur la rencontre jeudi. Agressif (10/10 aux lancers francs), très juste dans ses choix, le Français a été l'un des fers de lance de l'entame parfaite des Spurs (38-14 après 12 minutes).

Le meilleur joueur du championnat de France la saison passée a aussi profité d'un jeu offensif bien plus léché de la part des Spurs, qui n'ont pas hésité à profiter des 2,24m de Wembanyama pour le trouver près du cercle. Avec ces 30 points inscrits, il atteint cette barre pour la troisième fois en 27 matchs de NBA.

Un record NBA partagé avec deux légendes des Spurs

Sa ligne de statistiques (30 points, 7 contres, 6 rebonds, 6 passes) dit tout de son impact sur la rencontre, un duel entre deux équipes jeunes et mal classées de la conférence Ouest (14e et 15e). Seuls deux joueurs dans leur première saison NBA avaient réalisé un match avec au moins 30 points, 5 rebonds, 5 passes, et 5 contres : les deux légendes des... San Antonio Spurs, Tim Duncan et David Robinson. Encore plus fort : jamais un joueur n'avait cumulé 30 points et 7 contres sur un match en jouant moins de 30 minutes dans toute l'histoire de la NBA.

Dominant offensivement, l'ancien joueur des Metropolitans de Boulogne-Levallois a aussi écœuré les attaquants adverses par ses qualités défensives. Le Français a semblé galvanisé par son affrontement à distance avec Scoot Henderson, son rival la saison passée pour être retenu en première place de la Draft NBA et finalement choisi en 3e. " C'est toujours important de jouer contre des grands joueurs, en particulier de mon âge" a confirmé le Français. Le meneur américain a été aux premières loges du show "Wemby", auteur de sept contres, dont trois sur le seul Henderson.

"Sa longueur a elle seule est étrange, c'est comme s'il planait au-dessus de vous" Le joueur des Portland Trail Blazers Scoot Henderson au sujet de Victor Wembanyama, en conférence de presse, le 28 décembre

San Antonio décroche sa cinquième victoire en trente matchs depuis le début de la saison, peut-être la plus convaincante. "Nous n'avons jamais arrêté le ballon, à le faire bouger, à le distribuer, s'est réjoui l'international français. En défense, nous étions tous concentrés sur les changements de joueur. Nous avons dévié beaucoup de leurs passes, surtout en première période. Ce sont des détails, mais quand vous les réunissez tous, c'est à cela que nous ressemblons."

Les deux équipes se retrouvent dans la nuit de vendredi à samedi, vraisemblablement sans Victor Wembanyama, ménagé après avoir été blessé à la cheville quelques jours plus tôt, avait annoncé l'entraîneur de San Antonio Gregg Popovich.