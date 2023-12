NBA : pour son premier duel avec LeBron James, Victor Wembanyama bat un nouveau record de précocité et renoue avec la victoire

Il fallait une affiche de gala pour mettre fin à une série noire. Victor Wembanyama a affronté pour la première fois de sa carrière LeBron James, vendredi 15 décembre, et ses San Antonio Spurs en ont profité pour mettre fin à 18 défaites de rang en s'imposant assez nettement contre les Los Angeles Lakers (129-115). Solide plus que brillant, Wembanyama a davantage insisté sur le goût retrouvé de la victoire que sur son duel à distance avec le meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue.

Avec 13 points (à 5/13 au tir), 15 rebonds, 5 passes décisives mais aussi 2 interceptions et 2 contres en défense, le Tricolore n'a pas livré sa prestation individuelle la plus imposante sur le plan statistique. Son septième double-double (dix unités dans deux catégories statistiques) consécutif lui offre toutefois un nouveau record de précocité en NBA pour un joueur n'ayant pas encore 20 ans.

Les deux stars n'ont pas échangé de grands moments forts, et James a davantage cherché à éviter la présence du Français près du cercle en se montrant plus distributeur que scoreur (23 points, 14 passes). Cela ne l'a pas empêché d'inscrire le tir de la soirée, un panier à trois-points dans l'angle du parquet au-dessus des bras interminables de Wembanyama.

"Je pensais que j’allais ressentir quelque chose, mais en fait, une fois sur le terrain, je n’ai pensé qu’à gagner, à essayer de défendre et faire les bonnes actions. Je n’ai rien ressenti de particulier." Victor Wembanyama après son premier match face à LeBron James en conférence de presse d'après-match

James, qui avait débuté sa carrière alors que Wembanyama n'était même pas encore né, ne s'est pas montré davantage prolixe au sujet de celui qu'il qualifiait d'"alien" avant son arrivée dans la ligue. "Rien n’a vraiment changé par rapport à ce que j’ai déjà dit à son propos : c’est un talent à part" a déclaré James. "LBJ" retenait visiblement davantage la prestation de sa formation, qui a dû évoluer sans son autre star, l'intérieur Anthony Davis avec qui Victor Wembanyama avait livré un intense duel lors de la première rencontre entre les deux équipes, où James était au repos.

Surtout, ce succès, au terme d'une des prestations collectives les plus abouties de la saison côté Spurs, redonne le sourire à un Victor Wembanyama récemment marqué par près d'un mois et demi sans victoire (le 3 novembre contre Phoenix). "On adore tous ce sentiment, on va bosser comme des fous pour revivre ça, s'est-il extasié en conférence de presse d'après-match. C’est ce à quoi je suis accro, ce que j’aime le plus et ce pour quoi je vis. On est de retour, maintenant !" San Antonio reste néanmoins englué au fond du classement de la conférence Ouest, avec quatre victoires pour vingt défaites.