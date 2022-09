NBA : en restant non-vacciné au Covid-19, Kyrie Irving refuse un contrat de plus de 100 millions de dollars

Kyrie Irving est toujours au coeur de l'attention. Lors de la traditionnelle journée d'avant-saison NBA consacrée aux médias, lundi 27 septembre, la star des Brooklyn Nets a affirmé avoir refusé une prolongation de quatre ans, avant la saison 2020-2021, en raison de sa décision de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19.

"J'ai renoncé à quatre ans supplémentaires, pour 100 et quelques millions en maintenant ma décision de ne pas me faire vacciner, a-t-il déclaré. Signer un tel contrat, se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner... il y a un niveau d'incertitude quant à votre avenir (...) donc j'ai dû faire face à cette possibilité de perdre mon emploi pour cette décision."

"I gave up 4 years, $100-something million deciding to be unvaccinated. I had to deal with that real life circumstance of losing my job."



