NBA : du souci à se faire pour Golden State, Rudy Gobert sous de nouvelles couleurs... Ce qu'il faut savoir de la saison 2022-2023

Après le sacre des Golden State Warriors en juin dernier, la NBA est de retour. La ligue nord-américaine débute sa saison 2022-2023 dans la nuit de mardi à mercredi avec une première soirée de prestige et deux rencontres alléchantes : Boston-Philadelphie et Golden State-Los Angeles Lakers.

Qui sont les favoris ?

La course à la succession des Warriors est ouverte, à plus d'un titre. La franchise de San Francisco fait évidemment partie des principaux prétendants. Mais la préparation a été agitée, à la suite d'un incident à l'entraînement : Draymond Green, la clé de voûte défensive de l'équipe, a frappé violemment son coéquipier Jordan Poole. De leur capacité à surpasser cet incident pourrait dépendre une large partie de leur réussite cette saison. Les finalistes la saison dernière, les Boston Celtics, sont dans une situation similaire, avec un effectif bien renforcé durant l'été mais sans leur coach, Ime Udoka, écarté pour "violations des règles de l'équipe".

Stephen Curry brandit le trophée de meilleur joueur de la finale, après la victoire de Golden State face à Boston, jeudi 16 juin 2022. (ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Les outsiders sont prêts à sauter sur l'occasion, et ils sont nombreux. Les Milwaukee Bucks, champions en 2021, et les Philadelphie 76ers postulent à la suprématie à l'Est. Les Brooklyn Nets n'ont pas grand-chose à leur envier en termes de talent et seront l'une des curiosités de l'exercice… si leur tandem de stars Kyrie Irving – Kevin Durant est sur le parquet, ce qui n'a rien d'une garantie (blessures, envies de départ, attitude…).

La Conférence Ouest est peut-être plus dense encore. Les Los Angeles Clippers, qui bénéficieront des retours de Kawhi Leonard et de Paul George, les Denver Nuggets de Nikola Jokic, les Dallas Mavericks de Luka Doncic, les Memphis Grizzlies ou encore les Phoenix Suns, meilleur bilan de la saison régulière l'an passé… Tous ont des arguments pour soulever le trophée Larry O'Brien en fin de saison.

Qui sont les joueurs à suivre ?

L'Europe va-t-elle voir un de ses représentants être sacré meilleur joueur de la saison ? Après les doublés de Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks, 2019 et 2020) et de Nikola Jokic (Denver Nuggets, 2021 et 2022), le favori des dirigeants de la NBA se nomme Luka Doncic, la star slovène des Dallas Mavericks, selon un sondage mené par le média ESPN. Le trio des joueurs du Vieux Continent comptera parmi les principales attractions de la saison.

S'il n'est pas encore un joueur de l'équipe de France, le pivot de Philadelphie, Joël Embiid, remet pour sa part son titre de meilleur marqueur en jeu et le troquerait bien pour un trophée de MVP, ou mieux encore, une bague de champion. Un sacre dont LeBron James devrait être écarté tant son équipe, les Lakers de Los Angeles, semble un ton en-dessous de ses rivaux. Le temps presse pourtant pour "LBJ", toujours un des meilleurs joueurs de la planète, mais sur la fin de sa carrière, à bientôt 38 ans. James devrait se consoler avec le record historique de points marqués en NBA, puisqu'il a l'occasion de dépasser la légende Kareem Abdul-Jabbar en cours de saison.

Qu'attendre des Français ?

Si les dernières semaines ont été marquées par les polémiques à Golden State et Boston, l'été a été globalement calme au niveau des transferts. Rudy Gobert est la principale tête d'affiche sous une nouvelle tunique à la rentrée. Le pivot de l'équipe de France a quitté Utah, la franchise dans laquelle il a disputé ses neufs premières saisons NBA, qui l'a transféré chez les Minnesota Timberwolves. Sa nouvelle équipe a misé gros pour obtenir l'arrivée du triple meilleur défenseur de la NBA et se montre très ambitieuse. Grimper dans la hiérarchie de la Conférence Ouest et se fondre dans un collectif offensif comme il n'en a jamais connu dans sa carrière sont au programme pour "Gobzilla".

Le contingent français sera globalement plus réduit que lors de ces dernières saisons, avec six Bleus seulement bénéficiant d'un contrat garanti. Comme Gobert, Evan Fournier revient frustré de la finale de l'Euro perdue. Pour sa part, il ne devrait pas jouer les premiers rôles avec les New York Knicks. L'ailier Nicolas Batum aura un rôle important chez les Los Angeles Clippers, candidats au titre. Frank Ntilikina s'est refait une santé la saison dernière du côté de Dallas, sans promesse pour autant sur son temps de jeu. Les jeunes Killian Hayes (Detroit Pistons) et Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder) tenteront également de se faire une place dans leurs équipes de bas de tableau. Trois autres joueurs - Moussa Diabaté (Los Angeles Clippers), Théo Maledon (Charlotte Hornets) et Olivier Sarr (Portland Trail Blazers) – sont, eux, signataires d'un contrat dit "two-way", qui les verra faire des aller-retours entre leur franchise NBA et leur équipe de développement affiliées, qui évoluent en G-League.

Quelles sont les grandes dates de la saison ?

18 octobre (dans la nuit du 18 au 19 octobre en France) : début de la saison régulière

25 décembre : NBA Christmas Day

16 janvier 2023 : Martin Luther King Day

19 janvier 2023 : Detroit Pistons – Chicago Bulls à Paris-Bercy

19 février 2023 : All-Star Game

Du 11 au 14 avril 2023 : Play-in Tournament, qui détermine quelles équipes terminent 7e et 8e des deux Conférences Ouest et Est pour ensuite participer à la phase finale

15 avril 2023 : début des play-offs, la phase finale 1er juin 2023 : début des finales

22 juin 2023 : draft en vue de la saison 2023-2024